О БРЕНДЕ
Свадебный салон VESNA WEDDING - уникальные свадебные и вечерние платья, не имеющие аналогов в мире. Лаконичность форм, чистота линий, в сочетании с безупречным кроем – это платья в которых чувствуешь себя неповторимой.
Angelina Petrikova
Заказывала платье онлайн из Санкт-Петербурга в Воронеж. Очень переживала, что может не подойти, но сантиметром сняла мерки и в салоне посоветовали рекомендованный доя меня размер. По итогу все подошло идеально, платье в жизни еще красивее, чем на фото и видео! Отдельно хочется подчеркнуть качество пошива и материала! Строчка к строчке, все элементы (замки, молния, пятельки на корсете) пришиты плотно👌 Персонал тоже оставил приятное впечатление.....
Oksana Menshova
Вот и настал тот счастливый момент, когда пришла мне пора выбирать для себя свадебное платье. Могу сказать одно салон Vesna - один из лучших салонов в нашем городе. Выбор платьев просто потрясающий. Понравилось, что консультанты-девушки порхали вокруг меня как бабочки. Чутко и терпеливо помогли подобрать именно то платье, о котором я мечтала и необходимые аксессуары. Сам салон светлый и уютный, с удобной примерочной. Уверенно рекомендую.
Natalia Mityaev
Один из лучших салонов, где я была и вот почему: очень милая девушка Анастасия (ненавязчивая, помогающая во всем), шикарный интерьер (много места для гостей), много света, отдельные залы, широкий выбор платье как бюджетных, так и дорогих. Есть каблуки на 39 и 38, что очень важно для меня. В целом осталась очень довольна примеркой и ассортиментом. Не хватает накидок меховых и обуви для полного восторга.
Свадебный салон
Свадьба — это удивительный праздник длиной в несколько месяцев, который становится началом новой прекрасной жизни. Получайте удовольствие от каждого часа подготовки и предвкушения этого волшебного момента. Мы знаем, что для невесты важно найти по-настоящему своё платье, поэтому представляем сотни различных фасонов и оттенков. Чтобы, взглянув в зеркало, вы влюбились в себя с первого взгляда.
В салоне представлены платья
* Открытой спиной
* Короткие
* С рукавами
* Закрытые
* Прямое
* Лаконичное
* Цветные
* Эксклюзивные
* Разных размеров
* Под заказ
Мы поможем купить свадебное платье вашей мечты.
Превратите шоппинг в настоящий праздник! Соберитесь с подругами, выбирайте лучшие варианты. Мы говорим «нет!» рутинной подготовке — только хорошее настроение, красивые платья и улыбки консультантов, которые поймут ваши желания с полуслова. Индивидуальный подход к каждой невесте позволяет из всего многообразия подобрать именно то самое платье которое подчеркнет не только внешние, но и внутренние качества. Теперь купить свадебное платье в Спб и Москве стало просто! Профессиональный стилист поможет создать гармоничный образ, подобрав необходимые аксессуары, макияж и причёску. А портной подгонит платье безупречно по вашей фигуре.
Свадебный салон «Весна» в Санкт-Петербурге и Москве — не просто красивые, а уникальные. В них вы будете прекрасны и неповторимы!
Вы можете рассказать нам об образе своей мечты, и мы подберём платья специально для вас. Каталог свадебных платьев с ценами от свадебного салона «Весна» поможет вам выбрать действительно идеальное платье.
Свадебный салон Весна работает на рынке свадебных услуг с 2012 года и представляет свадебные и вечерние платья собственного производства. Мы ценим эксклюзивность и стремимся иметь красивые платья, которые подходят всем фигурам. У нас в магазине платья которые наши невесты могут примерить и сразу купить из наличия размеры от 40 до 52 или заказать в нужном размере.
Мы стремимся предлагать качественные платья, сшитые на заказ, которые по карману каждой современной невесте.
Мы тщательно спроектировали наши выставочные залы таким образом, чтобы ваш опыт был истинным представлением о нас - утонченных, аутентичных, дружелюбных и непринужденных. Благодаря непревзойденному сервису "один на один", запишитесь на бесплатную часовую роскошную встречу ниже.
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Начните семейную жизнь с ощущения праздника и вечной весны.
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8-921-930-97-04 в СПб по предварительной записи с 11 до 21
8 925 766-22-32 в Москве по предварительной записи с 11 до 21