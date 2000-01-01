Свадьба — это удивительный праздник длиной в несколько месяцев, который становится началом новой прекрасной жизни. Получайте удовольствие от каждого часа подготовки и предвкушения этого волшебного момента. Мы знаем, что для невесты важно найти по-настоящему своё платье, поэтому представляем сотни различных фасонов и оттенков. Чтобы, взглянув в зеркало, вы влюбились в себя с первого взгляда.



В салоне представлены платья

* Открытой спиной

* Короткие

* С рукавами

* Закрытые

* Прямое

* Лаконичное

* Цветные

* Эксклюзивные

* Разных размеров

* Под заказ



Мы поможем купить свадебное платье вашей мечты.

Превратите шоппинг в настоящий праздник! Соберитесь с подругами, выбирайте лучшие варианты. Мы говорим «нет!» рутинной подготовке — только хорошее настроение, красивые платья и улыбки консультантов, которые поймут ваши желания с полуслова. Индивидуальный подход к каждой невесте позволяет из всего многообразия подобрать именно то самое платье которое подчеркнет не только внешние, но и внутренние качества. Теперь купить свадебное платье в Спб и Москве стало просто! Профессиональный стилист поможет создать гармоничный образ, подобрав необходимые аксессуары, макияж и причёску. А портной подгонит платье безупречно по вашей фигуре.

Свадебный салон «Весна» в Санкт-Петербурге и Москве — не просто красивые, а уникальные. В них вы будете прекрасны и неповторимы!



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Свадебный салон Весна работает на рынке свадебных услуг с 2012 года и представляет свадебные и вечерние платья собственного производства. Мы ценим эксклюзивность и стремимся иметь красивые платья, которые подходят всем фигурам. У нас в магазине платья которые наши невесты могут примерить и сразу купить из наличия размеры от 40 до 52 или заказать в нужном размере.



Мы стремимся предлагать качественные платья, сшитые на заказ, которые по карману каждой современной невесте.

Мы тщательно спроектировали наши выставочные залы таким образом, чтобы ваш опыт был истинным представлением о нас - утонченных, аутентичных, дружелюбных и непринужденных. Благодаря непревзойденному сервису "один на один", запишитесь на бесплатную часовую роскошную встречу ниже.



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8-921-930-97-04 в СПб по предварительной записи с 11 до 21

8 925 766-22-32 в Москве по предварительной записи с 11 до 21